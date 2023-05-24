Томские структуры Интер РАО в 2023 году вложат более 2 млрд рублей в ремонт энергокомплекса и теплосетей

24 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

АО «Томская генерация» и АО «ТомскРТС» (обе входят в «Интер РАО») в 2023 году суммарно вложат более 2 млрд рублей в ремонтные программы и подготовку оборудования к отопительному сезону.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиретора «ТомскРТС» Сергейя Панасюка, в текущем году АО направит порядка 1,2 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство объектов теплосетевого комплекса. В частности, предполагается замена около 10 км теплосетей в двухтрубном исполнении.

«На сегодняшний день мы приступили к ремонтной кампании, с 15 мая начались гидравлические испытания теплосетей. Мы обязаны подготовить более 600 км тепловых сетей, порядка 200 объектов теплосетевого хозяйства. На данный момент с нашей стороны 17% сетей уже выведены в ремонт», — сказал Панасюк.

Как сообщалось, на ремонтную кампанию 2022 года «ТомскРТС» планировал направить 1,1 млрд рублей. Таким образом, в текущем году АО увеличит затраты на ремонт и строительство теплосетей на 9%.

В свою очередь, гендиректор «Томской генерации» Олег Пелымский сообщил, что в 2023 году компания направит более 850 млн рублей на ремонты и модернизацию оборудования. Планируется, что работы будут выполнены на 23 объектах АО, в том числе на паропроводах, распределительных устройствах, системах газоснабжения котлов.

В прошлом году «Томская генерация» планировала направить 754 млн рублей на реализацию программ по ремонтам, реконструкции и модернизации оборудования. Таким образом, в 2023 году показатель вырастет на 12,7%.

Пелымский добавил, что рост объемов инвестиций в ремонтные программы и «ТомскРТС» и «Томской генерации» в первую очередь связан с ростом цен на оборудование. Вместе с тем, объем работ на теплосетях в 2023 году вырастет по сравнению с прошлым годом.

Как сообщила пресс-служба «Томской генерации», по итогам отопительного сезона 2022–2023 годов из-за снижения температуры АО увеличило отпуск теплоэнергии на 4,7%, до 4,342 млн Гкал. Кроме того, «Томская генерация» нарастила на 11% объемы производства электроэнергии, до 1,852 млрд кВт.ч.

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