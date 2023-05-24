Томские ученые придумали новый способ получения активированного угля из отходов

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2023 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха разработали энергоэффективную технологию переработки промышленных отходов — опилок, резиновой крошки, нефтяного шлама и пластика — в активированный уголь, сообщает пресс-служба вуза.

Над технологией работают специалисты научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» и научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики.

«В нашей лаборатории мы проводим цикл прикладных исследований, чтобы определить технологический способ переработки разных типов отходов и получения из них полезных продуктов с высокой добавленной стоимостью. В данном случае, мы работали с промотходами в сыпучем виде — резиновой крошкой, опилками, скорлупой орехов, гранулированным пластиком», — сообщил доцент научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Томского политеха Константин Слюсарский.

В основе технологии политехников лежит двухстадийная термическая конверсия. На первом этапе исходное сырье непрерывно поступает в реакционную камеру пиролиза, и нагревается до температуры 700 градусов Цельсия. В результате образуются жидкие углеводороды, горючие газы и углеродный остаток — полукокс. Последний непрерывно перегружается в другой реактор меньшего объема с рабочей температурой до 1000 градусов Цельсия. В нем с помощью диоксида углерода или перегретого пара, которые являются сильными активирующими агентами, образуется активированный уголь.

«Особенность нашей технологии в стадийном получении сразу трех полезных продуктов, главный из которых активированный уголь. Он технический, его можно использовать как сорбенты для систем очистных сооружений или сырья для изготовления различных материалов, например, карбидов, — отметил Константин Слюсарский. — Сегодня производство технического активированного угля достаточно дорогое из-за высокой энергоемкости и стоимости используемого сырья. В Россию этот продукт преимущественно импортируется из-за рубежа. Нам же удалось снизить стоимость конечного продукта и минимизировать энергетические затраты на его изготовление за счет того, что все компоненты для его получения мы делаем сами из отходов».

На основе разработанного решения политехники собрали установку стадийной термической конверсии. На ней будут проходить лабораторные исследования для определения технологических зависимостей и разработки конфигурации промышленной установки. Сейчас ученые готовят заявку на патентование технологии.

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