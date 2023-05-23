Томская студентка создала офтальмологический тренажер

23 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СибГМУ

Студентка третьего курса медико-биологического факультета СибГМУ Анастасия Рыбалова разработала офтальмологический симулятор. Он поможет будущим врачам почувствовать себя хирургами, усовершенствовать навыки хирургических манипуляций, а также снизить риск возникновения осложнений для пациентов.

Как сообщает пресс-служба СибГМУ, все устройства изготовлены на 3D-принтере и напечатаны из АBS-пластика. Материал был подобран так, чтобы тренажеры можно было обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами. Приспособления также переносят высокую температуру без потери своих качеств. Кроме того, конструкция не разобьётся при падении.

«В офтальмологической области достаточно много манипуляций и микрохирургических вмешательств, которыми специалисты должны овладеть на практике. И я решила создать устройства, дающие возможность всем заинтересованным учиться, развиваться и совершенствоваться. Основная задача офтальмологического тренажера — помочь молодым докторам стать оперирующими хирургами в более короткие сроки, предоставить возможность отработать все техники, поставить руку, снизить количество осложнений для пациентов за счет повышения квалификации врачей», — рассказала Анастасия Рыбалова.

Чтобы осуществить идею Анастасия обратилась в «Медицинский IT-парк», совместно с которым был разработан план развития полноценного продукта. Также Анастасия Рыбалова участвовала в различных конкурсах, таких как «SibMedStartUp», где получила финансовую поддержку, а также знания для развития своего проекта.

На данный момент офтальмологическим устройством пользуются студенты СибГМУ и молодые доктора из Астаны для отработки навыков и подготовки к олимпиадам по офтальмохирургии. В настоящее время устройство на стадии активного развития. В дальнейшем Анастасия планирует заниматься разработкой других офтальмологических тренажеров. фото

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