«Ростелеком» построил оптику для системы хранения газа в поселке Томской области

23 мая 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической линии связи для системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа в поселке Вороновка Шегарского района Томской области. Объект стал первым в проекте автономного газоснабжения региона, куда компания провела цифровой канал передачи данных.

«Строительство подобных объектов позволит обеспечить газом жителей населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от магистральных газопроводов. Реализация таких проектов очень выгодна с экономической точки зрения», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Для подключения автономного газового хранилища к цифровым каналам связи «Ростелеком» построил полтора километра оптики. Новая сеть обеспечивает надежное функционирование ИТ-оборудования с высоким уровнем защиты данных и позволяет подключить на ее базе телефонию, удаленное видеонаблюдение и другие высокотехнологичные сервисы.

«Сложность при строительстве заключалась в том, что из-за болотистой местности основную часть работ пришлось делать в зимний период. Несмотря на это, все задачи удалось выполнить в срок. К концу года мы планируем проложить оптику еще для четырех объектов приема, хранения и регазификации в селах Бакчар, Подгорное, Тегульдет и Кожевниково, а также для комплекса сжиженного природного газа в Каргале», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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