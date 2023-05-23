Томичи стали чаще ходить в учреждения культуры

23 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В прошлом году в Томске было зафиксировано общее увеличение числа посетителей учреждений культуры. Об этом в рамках ежегодного отчета мэра сообщил Михаил Ратнер.

Как уточняет пресс-служба горадминистрации, в муниципальном Музее истории Томска выставки и экспозиции за год посетили около 95 тысяч человек. Тематические мероприятия и лекции собрали почти 4 тысячи гостей.

Всего за 2022 год в Томске было проведено 815 экскурсий и 149 культурно-образовательных мероприятий в очном режиме. Выставки вне музея также пользовались популярностью среди горожан — всего их посетило 25 009 человек.

Количество посещений летних школьных площадок музея выросло почти вдвое — с 894 в 2021 году до 1 745 в 2022 году. Разработана новая форма мероприятия — квиз «Город, в котором ты живешь». Это интеллектуальная игра, посвященная городу Томску и всему, что с ним связано. В отчётном периоде мероприятие проводилось в тестовом режиме

Число посетителей библиотек города с 65 тысяч в 2021 году выросло до 69,5 тысяч в 2022 году.

Всего культурно-досуговые мероприятия посетили 470 тысяч человек. Это на 77% больше, чем годом ранее.

«Отмечалось общее увеличение числа посетителей учреждений культуры Томска: музеев, библиотек, домов культуры. Сказалось завершение периода пандемийных ограничений и активное использование Пушкинской карты», — отметил градоначальник в своем ежегодном отчете.

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