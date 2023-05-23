Вузы-партнеры «Газпром нефти» обсуждают взаимодействие на конференции в Томском политехе

23 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Сегодня, 23 мая, в Международном культурном центре Томского политеха открылась сессия вузов-партнеров компании «Газпром нефть». Представители тринадцати крупнейших университетов страны впервые собрались в Томске, чтобы обсудить технологические вызовы нефтегазовой отрасли.

Во время сессии, которая продлится до 26 мая, вузы из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Томска, Новосибирска, Татарстана, Башкирии и других регионов представят стратегии развития своего научного потенциала для решения технологических задач.

Также в рамках мероприятия предполагается формирование дорожных карт реализации конкретных инновационных проектов — в том числе и на территории Томской области.

Директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич Фото: пресс-служба ТПУ

— Сессия носит системный характер для взаимодействия с нашими вузами-партнерами. Создание российских инновационных решений требует масштабного вовлечения интеллектуального потенциала ученых, работающих за пределами только одной отрасли. Томский политех является одним из лидирующих вузов-партнеров в экосистеме «Газпром нефти», поэтому сегодня мы обсуждаем не только успехи, но и вызовы компании, отрасли, обсуждаем модель взаимодействия, — отметил директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Он также поблагодарил администрацию Томской области за участие в дискуссии и реализации инновационных проектов на территории региона.

— Благодарен, что мы все наши проекты реализуем в таком тройственном союзе, когда есть технологический партнер в лице «Газпром нефти», научно-инженерный партнер в лице Томского политеха и есть гарант тиражирования наших наработок в регионе — администрация региона. Только такая модель позволяет реализовывать такие сложные проекты, как «Палеозой», — подчеркнул Алексей Вашкевич. — Еще одна задача отраслевого характера, которую мы сейчас обсуждаем — это геотермальная энергетика. Уверен, что этот проект станет следующим флагманским, как для нашего партнерства, так и для области.

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов уточнил, что проект, связанный с использованием геотермальных источников, будет актуален для удаленных населенных пунктов, где используются традиционные энергоносители.

— Сейчас там используются более дорогие энергоносители. Геотермальный источник поможет отработать технологию, которую можно будет дальше масштабировать, — уточнил Андрей Антонов.

Он также добавил, что сейчас энергия геотермальных источников в Томской области не используется. Однако по итогам сегодняшней сессии была достигнута договоренность о создании рабочей группы, участники которой займутся более подробным изучением вопроса для отработки финансовой модели использования новой технологии.

И. о. ректора Томского политеха Леонид Сухих Фото: пресс-служба ТПУ

В свою очередь и. о. ректора Томского политеха Леонид Сухих отметил, что вуз и его стратегический партнер — «Газпром нефть» — выстроили системную работу по целому ряду направлений.

— Запущен научно-образовательный центр, мы активно участвуем в проекте «Актив будущего», компания помогает с помощью «зеркальных» центров, которые являются уникальными — центр добычи, центр проведения строительства скважин. В приоритете и в передовой инженерной школе реализуются проекты, в которых «Газпром нефть» является нашим ключевым партнером, — отметил Леонид Сухих.



Он также подчеркнул, что помимо основных проектов, связанных с геотермальным бурением и палеозойской нефтью, в ТПУ активно разрабатывают и добились больших успехов и в ряде других направлений.

— Мы вышли на очень хорошие результаты, связанные с микротомографией, надеюсь выйдем на технологические продукты по цифровой энергетике. Возможно, найдем общие точки соприкосновения в арктических беспилотных системах для развития этого направления, которое актуально для страны, — отметил Леонид Сухих.

Фото: пресс-служба ТПУ

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