В Томске экоцентр «Чистого мира» на Лесном может закрыться

25 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: «Чистого мира»

Томская компания «Чистый мир» объявила сбор пожертвований на содержание экоцентра на пер. Лесном 4. Если нужная сумма не наберется, экоцентр могут закрыть.

По словам представителей проекта, причиной финансовых затруднений стали цены на вторсырьё, которые за последние два года снизились в несколько раз.

«Наши доходы с переработки упали в разы, а вот расходы только выросли. Аренда осталась такой же, зарплаты сотрудникам такие же, ЖКУ выросло, стоимость логистики выросла в разы», — рассказывают в группе «Чистого мира».

Из-за сложившейся ситуации экоцентр вынужден существовать на пожертвования от неравнодушных томичей. Но к 18 мая сумма поступлений с начала месяца в пользу пункта на пер. Лесном составила чуть больше 1000 рублей.

— Нам, конечно, очень не хочется закрывать его. Поэтому, если у вас есть возможность поддержать нас на любую сумму: на 50, на 100 рублей, на 200 — это безумно сильно нам сейчас помогло бы, — рассказал в соцсетях куратор экологических проектов «Чистого мира» Виталий Нагаев.

Перевести пожертвование пункту можно по ссылке.

Пункт на Лесном, 4 — это первый экоцентр «Чистого мира» по приему вторсырья, открытый в Томске в мае 2021. Точка работает в понедельникам, вторникам и пятницам с 10.00 до 18.00, и по выходным с 14.00 до 18.00. Помочь центру и принять участие в приемке вторсырья могут все желающие. Подробности ищите в группе проекта ВКонтакте.

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