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Томичи могут сдать крышки в пользу бездомных животных

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В Томске стартовал 12-й сбор крышек в пользу животных в рамках проекта «Томские крышки». Акцию традиционно проводят экологическое движение «Зелёный луч» и компания «Чистый мир».

Как сообщают организаторы, цель марафона — собрать как можно больше пластиковых крышек от бутылок и флаконов, которые будут отправлены на переработку. Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным благотворительного фонда «Зоозащита Томск».

— Если вдруг ваша школа, детский сад, офис, либо вы, как физическое лицо, хотите сдать нам крышечки — пожалуйста, мы вас ждем, — рассказал в соцсетях куратор экологических проектов «Чистого мира» Виталий Нагаев. — Если у вас большой объем крышек, звоните, пишите нам в соцсетях, мы постараемся объем от 50 кг вывезти своим транспортом. Просто нужно оставить заявку.

Виталий добавил, что крышки можно привезти и в экоцентры на пер. Лесной, 4 или на ул. Набережной реки Томи, 19/1.

За каждый собранный килограмм «Чистый мир» перечисляет по 5 рублей в пользу подопечных фонда помощи бездомным животным «Зоозащита Томск». В 2022 году проект собрал больше 10 тонн крышек.

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