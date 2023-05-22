Томские киберспортсмены победили в чемпионате России по CS: GO и DOTA2

Спортсмены из Томской области стали лидерами медального зачета чемпионата России по компьютерному спорту.

Как уточняют в региональной федерации компьютерного спорта, соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Представители Томской области заняли призовые места в трех из них. Так, команда Cosmo стала первой в дисциплине «Тактический трехмерный бой» (CSGO), gigateam 2.0 взяла «золото» в «Боевой арене» (DOTA2). Еще один спортсмен из Томской области — Виталий Couguar Рощин стал третьим в дисциплине «Стратегия в реальном времени» (StarCraft2)

В сообщении также уточняется, что на прошедшем чемпионате «Тактический трехмерный бой» впервые стал официальной дисциплиной, «что еще раз значительно увеличивает статус победы для спортсменов».

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