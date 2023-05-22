В томском «Гостином дворе» открылась новая спешелти кофейня

22 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Import

На прошлой неделе, 16 мая, в Томске открылась кемеровская кофейня Import. Заведение расположилось в центре города — на первом этаже торгового центра «Гостиный двор».

«Решили открываться в Томске, так как очень понравилась эстетика города. И, как нам кажется, мы хорошо показали себя на фестивале „Есть!“ прошлым летом», — рассказали «Томскому Обзору» представители кофейни.

Помещение выбрали сразу из множества просмотренных вариантов: «Гостиный двор» команде проекта понравился с первого взгляда. Ремонт занял 5 месяцев — «ожидание оборудования и иных вещей потребовало много времени».

Import позиционирует себя как спешелти* кофейня премиум-сегмента. Основной акцент в меню делается на круассанах — в заведении есть полный цикл их производства. Но только выпечкой выбор не ограничивается — в кофейне можно найти и завтраки: несколько видов каш, омлеты и яичницы. В основном меню — вафли, как сладкие, так и сытные, пасты, брускетты и пара блюд с морепродуктами.

В кофейной карте самые разные — от классических латте и капучино до альтернативных австралийских лунго и каскары. Для любителей чая тоже найдутся интересные позиции, что, кстати, в специализированных кофейнях встречается не так часто.

«Из кофе мы всегда стараемся найти интересные лоты, хоть сейчас это стало значительно труднее и дороже. Мы стараемся менять их, как можно чаще. Однако есть и неизменные позиции, которые очень хорошо себя зарекомендовали», — рассказали в Import.

*Спешелти — это кофе высшего сорта, самый качественный из возможных. Зерна выращиваются в особых регионах с благоприятным микроклиматом и проходят тщательный отбор — у них нет дефектов, они правильно обжарены и приготовлены. Всего спешелти составляет примерно 10% от всего объема производимой арабики.

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