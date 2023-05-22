В начале июня жителей Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

22 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова, из архива издания

Через две недели, 5 июня, жителей ряда домов в Октябрьском районе Томска ждет отключение воды в связи с плановым ремонтом на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты займутся заменой запорной арматуры диаметром 300 мм по ул. И. Черных, 93 и ул. Беринга, 4/1. Предполагается, что в дальнейшем это позволит отключать абонентов локально.

На время ремонта, с 9.30 до 23.00 понедельника, 5 июня, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;

ул. Ивана Черных, 79а, 81, 81/1, 83, 83/1, 85, 85/2, 89, 89в, 91, 93, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97а;

Иркутский тракт, 114/1;

ул. Суворова, 13/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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