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В начале июня жителей Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

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Через две недели, 5 июня, жителей ряда домов в Октябрьском районе Томска ждет отключение воды в связи с плановым ремонтом на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты займутся заменой запорной арматуры диаметром 300 мм по ул. И. Черных, 93 и ул. Беринга, 4/1. Предполагается, что в дальнейшем это позволит отключать абонентов локально.

На время ремонта, с 9.30 до 23.00 понедельника, 5 июня, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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