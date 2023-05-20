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С понедельника в Томске перекроют пер. Путевой и ул. Пролетарскую

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В понедельник, 22 мая, с 9.00 в Томске будет ограничено движение по пер. Путевому и ул. Пролетарской, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на участке пер. Путевого, полоса, ведущая от ул. Старо-Деповской в сторону пер. Путевого, 89 будет перекрыта, в обратную сторону проезд будет разрешен. Здесь ООО «Томскводоканал» будет прокладывать водопровод. Предполагается, что работы будут завершены до 23.00 20 июня.

В период с 9.00 22 мая до 23.00 25 июня будет перекрыто движение на участке ул. Пролетарская от ул. Водяная до пер. Баранчуковский, в том числе проезд по перекрестку улиц Водяной и Пролетарской будет невозможен. В это время здесь ООО «Томскводоканал» будет прокладывать канализацию.

В сообщении уточняется, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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