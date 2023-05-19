В Томске открылась выставка «непростых картин» Андрея Шатилова

19 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 18 мая, в Томском областном краеведческом музее открылась выставка московского художника Андрея Шатилова «Шатилов. Непростые картины».

По словам организаторов, в философско-сатирических работах автора сочетаются острая социальная тематика и классические приемы живописи.

«Есть лиричные, об одиночестве в старости или о том, как нам всем не хватает тепла. О маленьких людях и их больших проблемах. О роскоши и нищете, идущих рядом. Картины, заставляющие улыбнуться или задуматься», — говорится в сообщении.

Выставка работает до 29 июня по адресу: пр. Ленина, 75. Стоимость билетов: 300 — 350 рублей, купить их можно по ссылке. 20 мая в 14.00 художник проведет авторскую экскурсию по экспозиции.

Андрей Шатилов родился в 1987 году в городе Ахтубинске. Закончил Астраханское художественное училище им. П. А. Власова и Институт художественного образования Волгоградского педагогического университета. Лауреат международных и региональных конкурсов живописи. Постоянный участник как отечественных, так и международных выставок. Его работы можно увидеть в экспозициях современных музеев живописи и в собраниях коллекционеров всего мира.

Справа — художник Андрей Шатилов Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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