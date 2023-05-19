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Семилетняя девочка попала под колеса иномарки в Томске

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Сегодня утром, 19 мая, в Томске под колеса Kia попала семилетняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.45 во дворе дома по ул. Трудовой, 22/1. По предварительным данным, иномарка сбила девочку, которая выехала на самокате из-за стоящих автомобилей.

Ребенку оказали разовую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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