Накануне в Томске начали обновлять лавочки в сквере у здания Big City
19 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Вчера, 18 мая, в Томске подрядчик приступил к ремонту лавочек возле фонтана в сквере на набережной Ушайки.
Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие демонтировали старые доски сидений и спинок, встроенных в бетонное основание.
Также подрядчик установил новые детали и вновь покрасил верхние парапеты, убрав надписи, сделанные вандалами.
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