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Накануне в Томске начали обновлять лавочки в сквере у здания Big City

Город, Городское благоустройство, Томские новости, сквер тысяча мелочей интересные новости Томска городское благоустройство Накануне в Томске начали обновлять лавочки в сквере у здания Big City

Вчера, 18 мая, в Томске подрядчик приступил к ремонту лавочек возле фонтана в сквере на набережной Ушайки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие демонтировали старые доски сидений и спинок, встроенных в бетонное основание.

Также подрядчик установил новые детали и вновь покрасил верхние парапеты, убрав надписи, сделанные вандалами.

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