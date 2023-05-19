Накануне в Томске начали обновлять лавочки в сквере у здания Big City

19 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Вчера, 18 мая, в Томске подрядчик приступил к ремонту лавочек возле фонтана в сквере на набережной Ушайки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие демонтировали старые доски сидений и спинок, встроенных в бетонное основание.

Также подрядчик установил новые детали и вновь покрасил верхние парапеты, убрав надписи, сделанные вандалами.

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