Гид по «Ночи музеев — 2023» в Томске: куда идем и что смотрим

18 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томск 19 и 20 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Мы пробежались по самым разным программам и собрали небольшой гид. Из него вы узнаете, где принять участие в мастер-классе по криминалистике, создать маску и станцевать с джаз-кабаре.

Томский политехнический университет

Томский политех представит гостям «Ночи музеев» новую экскурсию по корпусу №8. Участникам расскажут о необычном памятнике у входа в корпус, историю строительства здания и познакомят с его интерьером. А еще экскурсанты заглянут в фондохранилище Комплекса музеев ТПУ

В рамках акции пройдет презентация книги «Томск 60-х. Фотографии, которых вы не видели», читка пьесы «Учитель химии» Ярославы Пулинович, музыкальная программа и фудкорт.

Программа

Когда: 19 мая

Время и стоимость: 18.30, вход свободный по предварительной регистрации

Томский областной художественный музей

Музей приготовил для томичей экскурсии по экспозициям, мастер-классы по рисованию картин при помощи кофе, встречу с художницей Натальей Панычевой и мастер-класс по акварели, концерт с участием коллектива иностранных студентов ТПУ «PolyChord» и группы Los Buchos, квест и выставку ретроавтомобилей.

Программа

Когда: 20 мая

Время и стоимость: 14.00, 300 — 500 рублей

Первый музей славянской мифологии

В Первом музей славянской мифологии пройдет арт-ночь, на которой томичи создадут коллективный арт-объект, посмотрят фильм под открытым небом и сходят на театрально-мистический променад.

В программе мероприятия: открытие выставки Светланы Оспищевой «Мистерия маски», модный показ и создание коллективного арт-объекта — маски. Томичей приглашают на паблик-ток «Искусство, которое меняет город: кто, зачем и для кого?» c экспертами и художниками фестиваля «Лики Сибири». А вечером на крыше музея пройдет показ фильма «Для чего эти стены». Закончится мероприятие танцевальным перформансом с масками от арт-команды Ксении Беленковой.

Программа

Когда и где: 19 мая

Время и стоимость: 19.00, 350 — 550 рублей

Томский государственный университет

Гостей акции ждет самая разнообразная программа от музеев вуза: психологический тест «Кто ты из экспонатов Зоомузея?» на зоологические соответствия, мастер-класс по оригами, вязанию китайских «узелков счастья», криминалистике и не только, квесты для детей, посещение лаборатории геолого-географического факультета, настольные игры для подростков и многое другое. Сибирский ботанический сад приготовил для гостей тематическую программу о растениях в истории университета и экскурсию.

Программа

Когда и где: 19 мая

Время и стоимость: 18.00, вход свободный, кроме ботанического сада

Томский областной краеведческий музей

В этот день в музее гости смогут поучаствовать во флешмобе и мастер-классах по скетчингу, ткачеству и работе с архивами, прогуляться по выставкам, послушать лекции от волонтеров приюта «Мягкие лапки», посоревноваться в викторине и потанцевать под выступления артистов. В течение вечера будет работать квест «Исповеди музейных предметов».

Программа

Когда: 19 мая

Время и стоимость: 19.00, 300 — 500 рублей

Музей деревянного зодчества

Музей подготовил для посетителей акции детские и взрослые мастер-классы по рисованию людей и животных, натюрморту, пейзажу, черчению и каллиграфии. Вечером начнет работу зона свободного творчества с кроссвордами и ребусами.

Программа

Когда и где: 19 мая

Время и стоимость: 14.00, 100 — 250 рублей

Томский планетарий

Томский планетарий представит программу «Космос для каждого». Участников ждут знакомство с макетами лунных станций и космических кораблей, открытые площадки и интерактивные программы, сеансы детских фильмов в мобильном планетарии, просмотр полнокупольного фильма в звездном зале. Посетители услышат интересные истории о том, почему людей так привлекает астрономия.

Программа

Когда и где: 19 мая

Время и стоимость: 18.45, 400 рублей

Музей начала наук «Точка гравитации»

В программе этого года — прокачка интеллектуальных навыков в игре с интерактивными кубами на тему атомной физики, игры на интерактивном полу «Флориум» на основе современных VR-технологий и знакомство с интерактивной экспозицией музея.

Программа

Когда и где: 19 мая

Время и стоимость: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 300 рублей

Дом искусств

В этот день Дом искусств запустит новый летний проект «Фасад», который создан для поддержки музыкальных деятелей города. Гостей ждет ночная тусовка с джаз-кабаре «Хоронько-оркестр» и винилом во дворике учреждения.

Программа

Когда и где: 20 мая

Время и стоимость: 20.00, 21.00, 300 — 1500 рублей

Сельский парк «Околица»

Посетителей ждут интерактивные экскурсии по «Селькупской деревне», где им расскажут о жилищах и культуре селькупов: по «Музею деревянных скульптур», из которой они узнают об истории создания «Околицы»; по «Тайнам и загадкам русской избы», где гости познакомятся с убранством и предметами быта; по «Кузнец — всем ремёслам отец» с рассказом об устройстве горна и кузнечном ремесле.

Программа

Когда и где: 20 мая

Время и стоимость: 18.00, 100 — 200 рублей

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