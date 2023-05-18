В Томске капитально отремонтируют теплосети на Киевской за 60 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

«ТомскРТС» приступила к капитальному ремонту квартальных тепловых сетей на улице Киевской в Томске. На эти цели подрядчик направит более 60 млн рублей.

Как уточняют пресс-служба обладминистрации, в этом году «ТомскРТС» предстоит капитально отремонтировать и реконструировать более 10 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Первый участок — квартальные тепловые сети на улице Киевской. Специалисты подрядной организации заменят более 1 км теплосетей на участке от улицы Герцена до улицы Карташова на новые трубопроводы диаметром 300 мм.

«Данный участок серьёзно изношен. В предыдущие годы на гидравлических испытаниях на нём выявлялись многочисленные дефекты. Перекладка трубопроводов и ремонт строительной части теплотрассы обеспечат надёжность теплоснабжения и позволят минимизировать сроки ремонта этого участка в последующие годы», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Уточняется, что для уменьшения количества домов, которые будут отключены от горячего водоснабжения на время ремонта, работы будут производиться в два этапа. На первом этапе до 10 июля запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на улице Киевской на участке от улицы Герцена до улицы Енисейской. Второй этап капремонта стартует 18 июня на участке от улицы Енисейской до улицы Карташова.

Завершить все работы на объекте компания планирует до середины августа.

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