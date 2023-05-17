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В «Ночь музее» Томский политех представит новую экскурсию и книгу фотографиями Томска 60-х годов

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В пятницу, 19 мая, Томский политех присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев» и представит новую экскурсию по корпусу №8. Кроме того, томичей ждет презентация книги «Томск 60-х. Фотографии, которых вы не видели», читка пьесы и другие активности, сообщает пресс-служба вуза.

— Мы видим интерес наших гостей к истории Томского политеха и расширяем перечень экскурсий по корпусам. Так, впервые будет проведена сборная экскурсия по 8-му корпусу (ул. Усова, 7). Во время нее участники узнают довольно необычную историю строительства здания, познакомятся с его интерьером, посетят фондохранилище Комплекса музеев ТПУ в корпусе, а также найдут ответ на вопрос — что за необычный памятник установлен у входа в корпус», — говорит начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом Томского политеха Елизавета Кузьмина.

Восьмой корпус был довольно сильно перестроен. Более ранняя часть была построена в 1939 году по проекту архитектора Бориса Алексеева. В годы Великой Отечественной войны в здании располагались эвакуационные госпитали. Сейчас в корпусе находятся учебные аудитории и научно-исследовательские лаборатории Инженерной школы энергетики Томского политеха. Новые экскурсии пройдут в 18:30 и в 20:00. Чтобы попасть на них необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону +7 (3822) 70-56-71 или в сообщения группы «ВКонтакте» (с 08:30 до 17:45).

Презентация книги «Томск 60-х. Фотографии, которых вы не видели» начнется в 19.00 в Инженерном дворике (пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса). Уникальное издание основано на фотоархиве выпускника Томского политеха, инженера-конструктора высшей категории Владимира Мужипова. Он всю жизнь увлекался фотографией, оставил более 5 000 систематизированных негативов. Владимир Мужипов активно снимал Томск и города Советского союза. Автором книги, собравшей фотографии Томска 50-60-х годов, ранее нигде не публиковавшиеся, стала дочь Владимира Мужипова Ольга.

— В основе книги — фотографии с непривычными ракурсами города. Владимир Мужипов много гулял по городу и фотографировал все подряд: дворы, исторический район Заисток, стройки известных зданий, редкие автомобили, мотокросс, томичей и многое другое. Фотографии собраны в формате прогулки. Читатели «пройдут» по знакомым районам, но увидят их будто впервые», — отмечают составители издания.

В 21:00 во дворике состоится читка пьесы «Учитель химии» Ярославы Пулинович от Театральной мастерской МКЦ ТПУ.

— Действие этой пьесы-рассказа разворачивается в течение одного дня во дворе провинциальной школы — незадолго до выпускного. Одноклассники не были дружны, скорее, они были жестоки по отношению друг к другу и к учителям, но тот день они в последний раз провели вместе», — говорится в описании пьесы.

Также гостей Инженерного дворика ожидает музыкальная программа, выступление диджея, интерактивные развлечения для детей и взрослых, фудкорт от «Саша варит».

Кроме того, в рамках акции мероприятия пройдут и в выставочных залах ТПУ. Так, с 18.00 до 23.00 для свободного посещения будут открыты музей истории ТПУ (Главный корпус, пр. Ленина, 30, ауд. 315), выставка «Женщины в науке» (Главный корпус ТПУ, пр. Ленина, 30, ауд. 321), минералогический музей ТПУ (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73, ауд. 205), а также мемориальный кабинет В.А. Обручева и М.А. Усова (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73, ауд. 208).

Экскурсии пройдут в 18:30 и в 20:00. Необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону +7 (3822) 70-56-71 или в сообщения группы (с 08:30 до 17:45).

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