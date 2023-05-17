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День растений в Томске отметят фестивалем весенних цветов

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В пятницу, 19 мая, в Ботаническом саду Томского государственного университета пройдет фестиваль весенних цветов, приуроченный к международному Дню растений.

Как сообщает пресс-служба вуза, гостей мероприятия ждет экскурсионный маршрут по Заповедному парку и партерному цветнику ботсада. Фестиваль будет проходить с 13.00 до 18.00. В это время каждые 30 минут будут формироваться группы (до 20 человек), которые затем отправятся на получасовые экскурсии.

«На экскурсионном маршруте вы узнаете историю Заповедного парка, его значение для города, интересные особенности жизни растений, сказания и легенды о первоцветах. Научитесь узнавать местные съедобные и несъедобные растения, увидите редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги различных регионов Сибири», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время экскурсии участников ждет дегустация травяных чаев Botanicline, созданных по оригинальной фиторецептуре сотрудников Ботанического сада.

Чтобы принять участие в экскурсии необходима предварительная запись в группе СибБС ТГУ во «ВКонтакте». Сбор групп — у входа на экологическую тропу «В Заповедном парке». Участие в мероприятии бесплатное.

В сообщении отмечается, что с 19 мая в фойе Ботсада также начинает работу выставка ботанической иллюстрации и анималистики «Исчезающая красота России» от партнеров СибБС — Ассоциации содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз». Её также можно посетить во время фестиваля.

Фото СибБС ТГУ

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