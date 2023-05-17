Художественный музей приглашает томичей на «Ночь музеев» с концертами и выставкой ретроатвомобилей

17 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский областной художественный музей

В субботу, 20 мая, Томский областной художественный музей присоединится к акции «Ночь музеев». Томичей ждут разноплановые активности: выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с художниками, концерты, квесты и выставка ретроавтомобилей.

Как сообщают организаторы, все желающие смогут по единому билету посетить постоянную экспозицию музея, где представлены картины Верещагина, Сурикова, Айвазовского, Саврасова и других великих мастеров, а также выставки «Смотрите! Музыка!», «Звезды из Криницы» художника Владимира Чупилко, «Акварельный дневник» художницы Натальи Панычевой, «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». По каждой из выставок по расписанию будут проходить экскурсии. В 15:00 стартует квест по постоянной экспозиции.

Программу дополнят творческие встречи с художниками, чьи выставки в данный момент развернулись в музее. В 16:00 томичи смогут пообщаться с Натальей Панычевой, в 17:30 она проведет мастер-класс, где научит секретам акварельного рисунка. В 18:00 гости встретятся с омским художником Владимиром Чупилко, который расскажет о своем творчестве и проведет экскурсию по собственной выставке.

В 15:00 посетители на мастер-классе в лектории смогут нарисовать картину при помощи кофе. С 15:00 можно будет поиграть в настольную игру Мемо и стать участником викторины, посвященной изобразительному искусству. Детям предложат разрисовать раскраски с шедеврами постоянной экспозиции томского музея. В лектории будут показаны мультфильмы о выдающихся русских художниках.

Программу «Ночи музеев» дополнят концерты музыкальных коллективов. Народный хор «Томская лампочка» выступит в 14.30. В 17.00 в залах музея выступит струнный ансамбль. После, в 17.30 гости услышат ансамбль иностранных студентов ТПУ «PolyChord», а в 20:00 прозвучат солнечные мелодии испанской гитары от группы Los Buchos.

На парковке у музея клуб автомобилистов «ТомскРетроДвиж» представит отечественные ретро автомобили. Среди них: один из первых массовых представительских авто ЗИМ (ГАЗ 12), выпускаемый с 1966 года трактор Т-25, легендарная «Победа», ГАЗ 21 «Волга». А также другие ретро авто марок «Жигули», «Москвич», «Волга».

Все мероприятия «Ночи музеев» доступны по единому билету. Акцию можно посетить по «Пушкинской карте».

С полной программой акции можно ознакомиться здесь:

Иллюстрация: Томский областной художественный музей

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