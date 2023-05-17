Аналитики RAEX назвали Томский политех лучшим вузом в стране по химтехнологии и энергетике

17 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский политех занял первые места во втором предметном рейтинге вузов России, опубликованном агентством RAEX.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, в общем медальном зачете Томский политех, как и в прошлом году, занял пятое место. Выше в рейтинге только столичные вузы: вошли МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, «Высшая школа экономики» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. В списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входили 136 образовательных организаций).

Первое место у Томского политеха в предметных областях «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» и «Химические технологии».

Томский государственный университет также сумел попасть в список лучших, взяв планку на уровне 20 рейтингов по естественно-научным, инженерно-техническим и социогуманитарным направлениям. В сообщении агентство RAEX уточняется, что среди инженерно-технических направлений наиболее высокая конкуренция между вузами отмечается в сферах «информационные технологии», а также «электроника, радиотехника и системы связи».

«Именно в этих областях зафиксировано минимальное отставание вуза, замыкающего топ-20, от результата лидера. Так, результат МЭИ, занявшего 20 место в сфере ИТ, составляет 63% от балла МГУ, возглавившего рейтинг. А отношение балла Томского госуниверситета, замкнувшего двадцатку сильнейших в сфере „электроника, радиотехника и системы связи“, к баллу МГТУ им. Н.Э. Баумана составило 61%. В других областях отставание вузов-середняков от победителей проявляется значительно ярче», — говорится в сообщении.

В исследовании используются три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета» — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области: набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.

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