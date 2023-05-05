Прощание с томским журналистом Александром Сакаловым состоится 18 мая
16 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: ТВ2
В четверг, 18 мая, в Томске состоится церемония прощания с с томским журналистом Александром Сакаловым.
Как уточняет РИА Томск, панихида пройдет в ритуальном зале «Реквием» на ул. Рабочей, 2, строение 3 с 12.00 до 14.00. Сакалова похоронят в Воронине.
Напомним, известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов скончался в ночь на понедельник, 15 мая.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».