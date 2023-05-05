Прощание с томским журналистом Александром Сакаловым состоится 18 мая

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2023 // Фото: ТВ2

В четверг, 18 мая, в Томске состоится церемония прощания с с томским журналистом Александром Сакаловым.

Как уточняет РИА Томск, панихида пройдет в ритуальном зале «Реквием» на ул. Рабочей, 2, строение 3 с 12.00 до 14.00. Сакалова похоронят в Воронине.

Напомним, известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов скончался в ночь на понедельник, 15 мая.

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