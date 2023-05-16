В Томске стартовала регистрация на второй Чемпионат по распознаванию сибирских газет

Томичей приглашают поучаствовать во втором Чемпионате по распознаванию сибирских газет, посвященном 145-летию Томского государственного университета. Турнир стартует 27 мая и пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

Как сообщают организаторы из Научной библиотеки ТГУ, участники чемпионата будут соревноваться на платформе «PRO Сибирь» в корректировке автоматически распознанного текста сибирских газет периода с 1888 по 1914 год. За сто минут им предстоит отредактировать записи из периодических изданий, уже распознанные машиной, и перепечатать текст в новую колонку.

Победят участники, которые проведут наиболее точное распознавание текста и напечатают наибольшее количество знаков.

— Год открытия университета — 1888 — начинает в Томске новую эпоху. Приезжают студенты, профессора, город активно строится, появляются новые традиции и развлечения. Все это находит свое отражение в газетах. Что дает наш Чемпионат участникам? Мощное погружение в другое время. Сто минут сфокусированного внимания плюс другая информационная среда — другие шрифты, буквы, которых уже нет, незнакомые слова — дают интересный эффект. Скорость, точность, умение адаптироваться в непривычном информационном пространстве — главные секреты успеха. И как показал прошлый Чемпионат, эти секреты доступны самым разным людям, — отметил один из организаторов чемпионата, менеджер IT-проектов Научной библиотеки ТГУ Андрей Пархоменко.

По его словам, в этом году организаторы проведут серию подготовительных событий к чемпионату. Участников ждут лекции, экскурсии, где можно будет увидеть и взять в руки сибирские газеты рубежа веков. Кроме того, накануне состязания, 26 мая, пройдет тренировка, где можно будет поработать на платформе «PRO Сибирь», потренироваться в редактировании автоматически распознанного текста, задать вопросы организаторам. В завершении дня состоится экскурсия от директора Научной библиотеки ТГУ Артема Васильева.

Принять участие в чемпионате могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться до 16.00 26 мая, там же можно посмотреть подробную программу.

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