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Департамент инвестиций Томской области возглавил Георгий Бородулин

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Сегодня, 16 мая, приступил к своим обязанностям новый начальник департамента инвестиций Георгий Бородулин, ранее занимавший пост заместителя руководителя ведомства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Задача №1 — ликвидировать оставшиеся административные барьеры для бизнеса, готового инвестировать в регион, по максимуму использовать конкурентные преимущества Томской области для привлечения государственного и частного капитала, — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Георгий Бородулин родился в 1990 году в городе Караганда Республики Казахстан. В 2012 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», а в 2018 году — магистратуру по направлению «психология». Трудовой путь начал помощником прокурора Дзержинского района Калужской области. В 2013 году вернулся в Томск, где до 2021 года работал главным специалистом-юристом и консультантом-юристом департамента финансов Томской области. С февраля 2021-го работает в департаменте инвестиций, с апреля 2022-го — заместитель начальника.

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