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В Томске открылся Международный дискуссионный клуб «Валдай»

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Сегодня, 16 мая, в Томске открылась III Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». В мероприятии примут участие около 60 экспертов из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Конференция «Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром» пройдет в течение двух дней на площадке Научной библиотеки Томского государственного университета и будет включать четыре тематические сессии и открытую дискуссию.

Фото: Серафима Кузина

Во время открытия конференции к участникам обратился губернатор Томской области Владимир Мазур. Он поблагодарил руководство клуба «Валдай» за выбор Томска в качестве площадки.

— Наша область входит в тройку лидеров научно-технологического рейтинга регионов России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Мы намерены стать лидерам в таких областях, как беспилотные системы, ядерные технологии, малотоннажная химия и другие, — отметил Владимир Мазур. — Я обращаюсь через вас ко всем странам Центральной Азии с предложением: давайте сделаем это вместе. Томская область открыта к сотрудничеству.

Участников форума также поприветствовал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин. Он рассказал об основах политики РФ в Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин обратился к участникам форума
Фото: Серафима Кузина

— В обновленной концепции внешней политики РФ, в разделах, посвященных её региональным направлениям четко зафиксировано, что наиболее важными для безопасности, стабильности, территориальной целостности и социально-экономического развития России, увеличения её позиций как одного из влиятельных центров мировой политики является обеспечение устойчивых долгосрочных добрососедских отношений с государствами-участниками СНГ, в числе которых государства центрально-азиатского региона», — отметил замминистра, добавив, что эту задачу сегодня приходится решать в «непростых» геополитических условиях.

В свою очередь один из модераторов форума, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов, отметил, что в сложившихся геополитических обстоятельствах прежняя ситуация, при которой государства Центральной Азии маневрировали в зоне влияния крупных игроков, сильно изменилась.

Фото: Серафима Кузина

— Маневрирование — это совершенно нормальная ситуация, но это возможно до тех пор, пока они (государства — прим.ред.) находятся в состоянии соперничества, но не прямого лобового столкновения. Слава богу, пока мы не говорим о полноценной войне, но то, что это самая радикальная форма холодной войны, какая только может быть между Россией и все более Китаем с одной стороны и Западом с другой стороны, с этим уже никто не спорит. В этой ситуации все, о чем мы говорили, в том числе и в рамках валдайского клуба, приобретает совершенно другой характер. Единство и связанность — логистическая, инфраструктурная, в сфере безопасности — это становится не просто пожеланием, чтобы лучше развиваться, а залогом и единственным условием благополучного выживания всех нас и недопущения того, чтобы наш регион оказался в воронке этого непримиримого и чрезвычайно разрушительного противостояния, — отметил Фёдор Лукьянов.

— Отсюда мы возвращаемся к идеям, которые казались красивыми, но довольно абстрактными — большое евразийское партнерство. Многим казалось, что это совсем рамочные пожелания. Сейчас мы пришли к ситуации, когда без этой рамки мы просто сгинем. То, что ситуация будет только ухудшаться в том случае, если не принять меры по повышению взаимодействия этой огромной территории, здесь, мне кажется, вопросов уже ни у кого не возникает. В рамках этих идей мы нуждаемся в конкретных направлениях их реализации. И здесь валдайский клуб в силу своих скромных возможностей пытается это заполнить.

В свою очередь губернатор Владимир Мазур отметил, что проведение форума подобного масштаба положительно скажется на инвестиционной привлекательности Томска.

Фото: Серафима Кузина

— Всегда, когда происходят такого рода мероприятия, мы надеемся, что выхлоп будет не только в научно-образовательном комплексе и обсуждением политической плоскости сегодняшней ситуации, но это еще и привлечение инвестиций. Те, кто сегодня присутствуют на конференции являются участниками различных инвестиционно-экономических, политических процессов в своих странах. Мы надеемся, что это будет полезно для Томска, — подчеркнул губернатор.

Фото: Серафима Кузина

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