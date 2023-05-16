Единые критерии получения социальной помощи

16 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Предлагается изменить подход к расчету среднедушевого дохода малоимущей семьи и перейти от понятия «домохозяйство» к понятию «семья» для обеспечения равного доступа к мерам социальной поддержки вне зависимости от состава семьи. Соответствующий проект федерального закона был направлен Госдумой РФ в регионы. Депутаты Законодательной Думы Томской области поправки рассмотрели и единогласно поддержали.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на данный момент в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством или свойством (совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы).

Согласно законопроекту, в состав семьи для подсчета среднедушевого дохода войдут заявитель, его супруг и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения. При этом, учитываться будут только доходы, полученные исключительно в денежной форме. На сегодняшний день законодательство позволяет учитывать доход, полученный как в денежной, так и в натуральной формах.

Также планируется расширить список лиц, которые на данный момент не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Если законопроект примут, в этот список войдут: заключенные, люди, находящиеся в розыске, на принудительном лечении по решению суда, и признанные без вести пропавшими или умершими.

Кроме того, помимо существующих способов подачи заявления (лично, через многофункциональные центры) планируется предоставить возможность подачи заявления через портал госуслуг.

— Принятие подправок поможет унифицировать требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также сделать поддержку граждан более справедливой и адресной, — пояснил председатель комитета по труду и социальной политике Олег Правдин.

Если законопроект будет принят, поправки вступят в силу 1 января 2024 года.

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