В мэрии Томска произошли кадровые перестановки

16 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

На этой неделе в администрации Томска произошел ряд кадровых перестановок, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, и.о. заместителя мэра по благоустройству назначен Николай Глебович. Он сменил на этом посту Вячеслава Черноуса, который оставил свой пост по собственному желанию.

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков назначен руководителем ведомства.

Вячеслав Шипицын назначен главой администрации Советского района, Андрей Дорош также с сегодняшнего дня занимает должность главы Ленинского района.

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