Томские рестораны присоединились к большому фестивалю завтраков

15 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 15 мая, томские рестораны присоединились к большому фестивалю завтраков, вместе с тремя десятками заведений из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Чемала, Абакана и других городов Сибири.

Как сообщают организаторы, по правилам конкурса рестораны и кафе готовят специальные сеты завтраков по фиксированным ценам — 390, 590 и 890 рублей. Каждый участник фестиваля выбирает набор в одной из категорий, количество блюд рестораны определяют самостоятельно. Главное условие — сибирский ингредиент в рецепте.

«При этом каждый гость может почувствовать себя немного ресторанным критиком. В процессе фестиваля на сайте будет проходить голосование. Гости заведений смогут выбрать самые понравившиеся им завтраки», — говорится в сообщении.

Свои сеты для фестиваля подготовили томские заведения: кафе «Желток», «А мы тут плюшками балуемся», «Багет-Омлет», DOLCE, «Гости», Break me fast, «Счастье есть», а также рестораны «Сибирь» и Nova.

Фестиваль завершится 12 июня. Финалисты будут объявлены на торжественном мероприятии 14 июня в Новосибирске.

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