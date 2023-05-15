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Экс-руководитель томского Россельхознадзора возглавил «Томскавтотранс»

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Новым генеральным директором АО «Томскавтотранс» назначен бывший врио руководителя Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Федулов приступил к обязанностям руководителя АО с 12 мая, он сменил на посту Дмитрия Маркуса, который временно исполнял обязанности гендиректора «Томскавтотранса» после увольнения предыдущего руководителя.

Ранее сообщалось, что в марте пост генерального директора «Томскавтотранса» по собственному желанию покинул Андрей Федоринов, который возглавлял компанию с января 2021 года.

Федулов был врио руководителя управления Россельхознадзора по Томской области с октября 2020 года.

В ноябре прошлого года томское управление было присоединено к новосибирскому. Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, после реорганизации Федулов не вошел в штат ведомства.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. Компания контролирует более 60% рынка межмуниципальных перевозок в регионе. АО «Томскавтотранс» на 100% принадлежит администрации Томской области.

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