В Томске прошел первый «Фиджитал-день» Томского политеха

15 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 13 мая, в Томске на площади Ново-Соборной прошел первый фестиваль «Фиджитал-день», приуроченный к дню рождения Томского политеха, передает пресс-служба вуза.

На главной площади города развернулся фестивальный городок с 19 тематическими шатрами. По данным ТПУ, дневную и вечернюю программу на площади посетили более 10 тысяч человек — из Томска и других городов Сибири. Еще более 700 человек побывали на экскурсиях в лабораториях и исторических корпусах университета.

В рамках фестиваля на Ново-Соборной с 12.00 работали шатры инженерных и исследовательских школ. За день их посетили 6,5 тысячи человек. Почти 500 человек приняли участие в интерактивной игре «Миссия инженер».

Днем на площади проходили викторины, выставка инженерных разработок школьников, тренинги по подготовке к ЕГЭ и профориентационное тестирование, выступления молодых ученых, науч-поп-спикеров, представителей hh.ru, VK, Samokat.tech, САО «ВСК», гибридный турнир по футболу и интерактивному шахбоксу.

На главной сцене с новой лекцией о лженауке выступил научный журналист, популяризатор науки, создатель и редактор портала Антропогенез.ру Александр Соколов.

Также весь день от площади ходили бесплатные автобусы, на которых гости фестиваля могли отправиться на экскурсии по историческим корпусам университета и лабораториям.

Вечером на Ново-Соборной выступили творческие коллективы Томского политеха, резиденты «Таврида АРТ» и группа Rocking Radio.

Фото: Серафима Кузина

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