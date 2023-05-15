В конце мая жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды

15 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 29 мая, в Томске жители ряда домов в Кировском районе Томска останутся без воды из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что во время отключения бригады ресурсоснабжающей организации заменят запорную арматуру диаметром 200 мм на ул. Красноармейская, что в дальнейшем позволит отключать абонентов локально. На период проведения работ, с 9.00 до 23.50 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Белинского ул, 51, 53, 53а, 53б, 54, 56, 56 стр.3, 56/1, 57, 58, 58а, 58/3, 58а стр.2, 58а стр.3, 59, 60, 60/1, 61, 61а, 62, 63, 63, 65, 70, 72, 72 стр.1, 74а, 78, 80, 82, 84;

Вершинина ул, 17а, 18, 28, 28а, 30;

Кирова пр-кт, 7, 11а, 12, 16, 18, 18а, 18а/1, 18б, 20, 22, 22, 34а;

Красноармейская ул, 29, 33, 35, 44, 51, 51а, 53, 55, 55/1, 58, 59, 62, 64а, 65, 65/1, 66, 67/1, 68, 68/1, 68/3, 69, 71, 71/1, 71а, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 79а, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 85а, 86, 92, 92/1, 92/2;

Нечевский пер, 9, 10;

Пирогова ул, 10, 10/1, 10а, 10б, 11, 13, 13б, 14/1, 14/2, 15, 19;

Советская ул, 84/3;

Студенческая ул, 15, 29, 41, 49, 51, 53;

Студенческий городок ул, 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 9;

Усова ул, 7 стр.6, 9б, 9б стр.1;

Учебная ул, 34, 34а;

Фрунзе пр-кт, 39

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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