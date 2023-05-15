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В конце мая жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду график отключения когда вернут воду интересные новости Томска ЖКХ В конце мая жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды

В понедельник, 29 мая, в Томске жители ряда домов в Кировском районе Томска останутся без воды из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что во время отключения бригады ресурсоснабжающей организации заменят запорную арматуру диаметром 200 мм на ул. Красноармейская, что в дальнейшем позволит отключать абонентов локально. На период проведения работ, с 9.00 до 23.50 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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