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Завтра в Томске ограничат движение по ул. Алтайской

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Завтра утром, 15 мая, в Томске временно ограничат движение по ул. Алтайской на участке от дома №97 до дома №105.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится до 24.00 четверга, 18 мая. В это время ООО «Томскводоканал» будет проводить аварийные работы по замене участка канализационной линии.

Движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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