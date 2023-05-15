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В Томске появился мурал, посвященный драматургу Николаю Эрдману

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Томские художники Илья Маломощенко и Матвей Фатеев закончили работу над первым из десяти муралов, которые появятся на зданиях города в рамках стрит-арт фестиваля «Выход в город».

Как сообщают в пресс-службе мэрии, масштабная композиция расположилась на здании хозяйственного корпуса Театра юного зрителя по пер. Нахановича, 4 стр. 1. Мурал площадью 150 кв. метров посвящен советскому драматургу Николаю Эрдману.

Следующая работа в рамках фестиваля «Выход в город» появится на на здании по пр. Кирова, 41. Его украсит изображение «Стена леса», которое выполнит красноярский художник Александр Блосяк. Работы планируется начать в конце недели.

Как уточняют в пресс-службе, ранее все места для муралов были согласованы с мэрией Томска.

Фестиваль «Выход в город» будет проходить не только в Томске, но также в городе Асино и Колпашево в мае–июне. За это время художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска нарисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

Фото: Серафима Кузина

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