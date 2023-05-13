Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2023 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 53 человек. 4 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 167997 случаев заболевания коронавирусом. 166651 заболевший выздоровел. 1011 скончался.



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