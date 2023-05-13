18+
18+
РЕКЛАМА

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 53 человек. 4 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 167997 случаев заболевания коронавирусом. 166651 заболевший выздоровел. 1011 скончался.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Жители двух микрорайонов Томска остались без воды из-за порыва водовода

29 апреля 2023
Томские новости

Виктор Власов вновь избран ректором ТГАСУ

17 апреля 2023
Томские новости

На Зеленый Марафон записались уже 8 тысяч сибиряков

4 мая 2023
Томские новости

Навели чистоту. Как в Томске проходят субботники

1 мая 2023
Томские новости

В Томске наградили лауреатов юбилейной премии Законодательной Думы Томской области

17 апреля 2023
Томские новости

Томичей приглашают послушать о кузбасских местах силы и гастрономии

21 апреля 2023
Томские новости

Пожар в томском селе Дзержинское локализован

3 мая 2023
Томские новости

ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 2,1% годовых

17 апреля 2023
Томские новости

«Поймай меня, если сможешь». В Томске открылась совместная с «Площадью Мира» выставка сибирских художников

24 апреля 2023