Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
13 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 53 человек. 4 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 167997 случаев заболевания коронавирусом. 166651 заболевший выздоровел. 1011 скончался.
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