Томичей приглашают на «ДушЕвный РЕТРО Дворовник»

12 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Завтра, 13 мая, в Томске пройдет «ДушЕвный РЕТРО Дворовник», организованный волонтерами «Том Сойер Фест — Томск». Участников мероприятия приглашают окунуться в советского дворика, совместив это с работами на доме по ул. Белинского, 17/1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках дворовника планируется установить строительные леса возле дома, подготовить фасад для шкурения и окрашивания, детали декора — для реставрации и восстановления.

Также участников мероприятия ждут ретро-игры, зарядка по методу Кашпировского, фото на фоне ковра, песни под гитару, а также угощения в виде бутербродов со шпротами и чая из самовара.

Начало мероприятия в 12.00 по адресу ул. Белинского, 17/1.

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