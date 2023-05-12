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Заключен контракт на строительство поликлиники в томском мегарайоне «Южные ворота»

Недвижимость и строительство, Социальная сфера, Томские новости, строительство поликлиника южные ворота стройка интересные новости Томска Заключен контракт на строительство поликлиники в томском мегарайоне «Южные ворота»

Строительно-монтажное управление ТДСК заключило госконтракт стоимостью в 1,126 млрд рублей на строительство поликлиники в мегарайоне «Южные ворота» в Томске. Подрядчик уже начал подготовительные работы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, поликлиника на 400 посещений в смену будет представлять собой шестиэтажное здание с подвалом и техническим этажом, плоской совмещенной кровлей и организованным внутренним водоотводом.

Предполагается, что в здании разместятся детская и взрослая поликлиники с лечебно-профилактическими отделениями, дневными стационарами, женская консультация, аптека, диагностические подразделения, инфекционный блок, отделения скорой медицинской помощи, неотложной помощи, физиотерапии и лечебной физкультуры, административно-бытовые и хозяйственные помещения.

На прилегающей к поликлинике территории предусмотрена закрытая стоянка для автомобилей скорой помощи.

Контракт предполагает, что строительство должно завершиться в 2025 году.

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