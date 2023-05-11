«Ростелеком» подготовил аудитории к основному этапу ЕГЭ в Томской области

11 мая 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в 633 аудиториях 63 школ Томска и области для сдачи основного этапа ЕГЭ. Оператор занимается данным проектом девять лет и каждый год количество задействованных помещений увеличивается. Об этом сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В этом году современные IP-камеры появились в Губернаторском Светленском лицее в деревне Кисловка Томского района, а также в школах поселка Красный Яр Кривошеинского района и села Клюквинка Верхнекетского района. Для организации видеонаблюдения в трех новых учебных заведениях технические специалисты компании проложили в общей сложности два километра волоконно-оптических линий связи.

Оператор установил по две камеры в каждой аудитории, что позволяет контролировать весь процесс ЕГЭ, в том числе сканирование, печать и раскладку материалов. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования подготовлены автономные источники питания. Предусмотрена работа камер как в онлайн, так и в оффлайн режимах. Прямую трансляцию из 600 аудиторий можно увидеть на портале smotriege.ru. Запись видео из остальных 33 помещений будет сохранена на сервере и детально изучена специалистами после проведения экзамена.

«Мы готовим инфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 года и каждый раз в списках пунктов сдачи экзаменов появляются новые адреса. Так, например, в 2020 году было задействовано 572 аудитории, в 2021 — 612, в 2022 — 620, а в этом году — уже 633. Это говорит о том, что современные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни», — подчеркнул Алексей Махорин.

По данным Рособрнадзора по Томской области в этом году пройти экзаменацию планируют более 6000 человек. Самый популярный предмет по выбору — обществознание: его намерены сдать около 37,4% участников ЕГЭ. Основной этап пройдет с 26 мая по 1 июля.

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