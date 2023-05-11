18+
18+
РЕКЛАМА

Чиновникам Томской области поручили открыться для комментариев в соцсетях — распоряжение губернатора

Власть, Томские новости, комментарии чиновники управление интересные новости власть Чиновникам Томской области поручили открыться для комментариев в соцсетях — распоряжение губернатора

Губернатор Томской области Владимир Мазур утвердил порядок создания и ведения официальных страниц в соцсетях главы региона, областной администрации и других исполнительных органов власти, их руководителей и подведомственных учреждений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно тексту распоряжения, размещенному на сайте обладминистрации, страницы органов исполнительной власти должны быть созданы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Телеграм». Помимо утвержденного оформления на страницах должна быть предусмотрена возможность комментирования посетителями.

«При написании текстов публикации в социальных сетях необходимо использовать стиль, характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь), не рекомендуется размещать информацию в формате пресс-релизов», — говорится в тексте распоряжения.

Также, согласно распоряжению, страницы в соцсетях должны модерироваться и находиться под защитой от взлома. Муниципалитетам рекомендуется по аналогии с областными властями организовать работу в соцсетях.

Отмечается, что координировать ведение соцсетей будет департамент информационной политики обладминистрации, а Центр управления регионом будет вести рейтинг страниц.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На Зеленый Марафон записались уже 8 тысяч сибиряков

4 мая 2023
Томские новости

Фонтаны заработали в Томске с небольшой задержкой

3 мая 2023
Томские новости

Томские футболисты и баскетболисты получили путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP

12 апреля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на «Фиджитал-день», приуроченный к 127-летию Томского политеха

18 апреля 2023
Томские новости

В Томске до четверга изменится схема движения автобуса №29

18 апреля 2023
Томские новости

В томском селе загорелись три жилых дома

3 мая 2023
Томские новости

Томичей приглашают на юбилейный Зеленый Марафон

27 апреля 2023
Томские новости

В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

21 апреля 2023
Томские новости

В конце апреля в Томске запустят дополнительные «дачные» поезда

21 апреля 2023