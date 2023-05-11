Чиновникам Томской области поручили открыться для комментариев в соцсетях — распоряжение губернатора

11 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Губернатор Томской области Владимир Мазур утвердил порядок создания и ведения официальных страниц в соцсетях главы региона, областной администрации и других исполнительных органов власти, их руководителей и подведомственных учреждений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно тексту распоряжения, размещенному на сайте обладминистрации, страницы органов исполнительной власти должны быть созданы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Телеграм». Помимо утвержденного оформления на страницах должна быть предусмотрена возможность комментирования посетителями.

«При написании текстов публикации в социальных сетях необходимо использовать стиль, характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь), не рекомендуется размещать информацию в формате пресс-релизов», — говорится в тексте распоряжения.

Также, согласно распоряжению, страницы в соцсетях должны модерироваться и находиться под защитой от взлома. Муниципалитетам рекомендуется по аналогии с областными властями организовать работу в соцсетях.

Отмечается, что координировать ведение соцсетей будет департамент информационной политики обладминистрации, а Центр управления регионом будет вести рейтинг страниц.

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