В томском Ботсаду открылась выставка хищных растений

10 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открылась экспозиция с хищными растениями, которые разными способами ловят насекомых.

Как сообщает пресс-служба вуза, выставка включает в себя около 30 видов и сортов этих представителей флоры.

– Непентесы и цефалоты образуют выросты на кончиках листьев, напоминающие «кувшинчики», которые привлекают свою жертву цветом и запахом, – рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Непентес – самое крупное плотоядное растение. Его жертвами могут стать не только насекомые, но и мыши, ящерицы, птицы или жабы.

Томичи смогут увидеть эндемичное растение цефалот мешочковый, который встречается только на прибрежных торфяных болотах в отдаленных частях Юго-Западной Австралии. Растение занесено в Международную красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Листья другого хищного растения из экспозиции – саррацении – по форме напоминают трубку, в которую попадают насекомые, привлеченные сладким нектаром. В составе листьев присутствует пищеварительный сок с ферментами и кислотами, которые растворяют попавшееся в ловушку насекомое.

«Зубастые» листья-ловушки венериной мухоловки быстро реагируют на движение жертвы и захлопываются, образуя «желудок» для переваривания пищи. Насекомые служат источником азота, необходимого растению для синтеза белков. Венерина мухоловка – один из немногих представителей флоры, способных к быстрым движениям.

Поверхность листьев жирянок покрыта многочисленными железами, одни из которых выделяют сахаристую слизь, являющуюся ловушкой для мелких насекомых, другие генерируют ферменты, способствующие перевариванию.

Необычную форму листа имеет дарлингтония – растение-кобра. Свое второе название она получила за характерную форму ловушек, напоминающих змею, приготовившуюся к атаке. Ловушки-накопители выделяют резкий запах, который привлекает насекомых. Они попадают внутрь и больше не могут выбраться.

Полюбоваться хищными растениями можно во время экскурсии по оранжереям Ботанического сада ТГУ. Записаться на экскурсию можно по телефону 529-816.

Фото: СибБС ТГУ

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