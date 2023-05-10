В Томске открылась выставка «Мистерия маски»

10 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Первом музее славянской мифологии 7 мая открылась персональная выставка Светланы Оспищевой (г. Ивантеевка, Московская область) «Мистерия маски», посвященная ряжению.



«Маска, один из древних объектов мистерий прошлого. Она скрывает и преображает человека, превращая его в совершенно иное существо», — говорится в описании проекта.

В экспозиции представлена коллекция масок-личин, выполненных из шерсти в технике мокрого валяния, фантазийные народные костюмы и рисунки. Выставка дополнена подлинными предметами народного быта.

«Центральное место экспозиции — огромный арт-объект — портал, в потусторонний перевернутый мир, попав в который вы сможете снять свои маски и заглянуть внутрь себя», — рассказывают органищаторы.



Торжественное открытие выставки состоится на Ночи музеев 19 мая в 19:00 по адресу: ул. Загорная, 12. Гостей ждет модный показ от моделей Novo Models, встреча с автором и мастер-шоу. Стоимость билетов на выставку: 150 — 200 рублей, купить их можно по ссылке.



Светлана Оспищева — художник, дизайнер одежды, бутафор, декоратор, мастер-кукольник, руководитель двух образцовых детских театров-мод «Эксклюзив» (г. Подольск) и «Нюанс» (г. Ивантеевка), лауреат множества творческих конкурсов, член Творческого союза мастеров по войлоку.

Фото: Серафима Кузина

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