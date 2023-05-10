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Сборная Томской области стала лучшей на чемпионате России по подводному спорту

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Сборная Томской области одержала победу в официальном командном зачете по итогам чемпионата России по подводному спорту, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сильнейшие спортсмены страны соревновались в дисциплинах скоростного плавания в ластах. На счету томичей 16 личных наград и пять общих медалей в эстафетах, а также ряд мест с четвертых по десятые, что и принесло победу в командном первенстве.

Лидером команды стала только что перешедшая во взрослую возрастную категорию мастер спорта Диана Слисева. Воспитанница ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелёва» и тренеров Анастасии Жидковой и Александры Сильванович показала лучшее время в плавании в ластах на 50 м, в нырянии в ластах на 50 м, в подводном плавании на 100 м, завоевала серебро в плавании в ластах на 100 м, а также получила три золотые эстафетные медали.

Среди мужчин в команде Томской области большее количество наград на счету у заслуженного мастера спорта Егора Качмашева. Воспитанник заслуженного тренера России Юлии Поздеевой отличился шесть раз — два «серебра» и «золото» в эстафетах, два золота в плавании в ластах на 50 м и 100 м, а также «бронза» на дистанции 50 м ныряние.

Медальную копилку Томской области пополнили 14 спортсменов, 12 из которых являются обучающимися ДЮСШ «УСЦ ВВС им. В. А. Шевелева», в том числе мастера спорта международного класса Василий Пушкарёв и Константин Пахомов; заслуженные мастера спорта Алёна Метальникова и Александра Скурлатова; мастера спорта Екатерина Тимченко, Мария Надеина, Иван Горелов и Никита Гайвак; кандидаты в мастера спорта Маргарита Сергун и Ярослав Барсуков.

Две золотые медали в эстафетном плавании завоевала представительница Школы олимпийского резерва Томской области мастер спорта Мария Алхимова (тренер Александр Соболев), серебряная награда у воспитанника спортивного клуба «Универспорт ТГУ» мастера спорта Игоря Петрова (тренер — Михаил Черченко).

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