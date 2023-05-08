Томичам расскажут о вкладе животных в победу в Великой Отечественной войне

8 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафмиа Кузина

В Томске на площади у «Томских товаров» работает выставка «Мой верный друг», посвященная вкладу животных в победу в Великой Отечественной войне.

«Собаки, лошади и многие другие животные совершали подвиги, просто выполняя то, чему их научили люди — и гибли, как люди. Погибая, они спасли тысячи человеческих жизней и внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне», — говорится в описании проекта.

На стендах, размещенных вдоль пешеходной дорожки, представлены фотографии и истории о животных которые несли службу бок о бок с солдатами всю войну: от служебных собак до лошадей и оленей.

Также завтра, 9 мая, с 12.00 до 15.00 рядом с экспозицией пройдет тематическая встреча, организованная приютом «Мягкие лапки» совместно с Музеем истории Томска. В ней примут участие зооволонтеры, которые расскажут о животных, участвовавших в войне. В частности, представитель приюта «Мягкие лапки» Лариса Прохорова расскажет о том, как кошки спасли Ленинград от крыс. На встрече томичи смогут послушать стихи и рассказы, а также пообщаться с кошками и собаками, которые будут присутствовать на мероприятии.

Фото: Серафима Кузина

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