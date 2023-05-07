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Шестилетний мальчик пропал в районе стадиона «Политехник» в Томске

Происшествия, Томские новости, пропал ребенок исчез жесть Томска происшествия Шестилетний мальчик пропал в районе стадиона «Политехник» в Томске

Сегодня, 7 мая, в Томске на стадионе «Политехник» потерялся шестилетний Михаил Нильзен, сообщает пресс-служба мэрии.

Мальчик катался на самокате и поехал в направлении «Тропы здоровья». Его приметы: рост 120, худощавое телосложение, волосы короткие, глаза темные. Одет в зеленую кепку, черный спортивный костюм, желтый самокат.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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