18+
18+
РЕКЛАМА

Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 45 человек. 10 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 167895 случаев заболевания коронавирусом. 166513 заболевших выздоровели. 1006 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области начался ледоход на Томи

24 апреля 2023
Томские новости

Подозреваемого в мошенничестве главу департамента по культуре Томской области поместят под домашний арест

22 апреля 2023
Томские новости

В офисах томского Сбера с начала года почти 2000 владельцев техники Apple установили мобильное приложение

14 апреля 2023
Томские новости

Томичей приглашают послушать о кузбасских местах силы и гастрономии

21 апреля 2023
Томские новости

Томичи смогут бесплатно привиться от кори

3 мая 2023
Томские новости

В Томске откроется совместная с «Площадью Мира» выставка сибирских художников

17 апреля 2023
Томские новости

«О страданиях людей и невообразимой воле к жизни». В Томске открывается выставка «Рудник Днепровский»

11 апреля 2023
Томские новости

Нацоператор РАО приступает к строительству хранилища в Северске

26 апреля 2023
Томские новости

Томская компания поздравляет со Всемирным днем охраны труда запуском оригинального проекта

27 апреля 2023