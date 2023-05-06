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Пожилой мотоциклист погиб в Томске

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Сегодня, 6 мая, в Томске произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.20 на ул. Елизаровых, 82а. По предварительным данным, 67-летний мужчина, управлявший мотоциклом Lefan, потерял управление, из-за чего произошло падение двухколесного транспортного средства.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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