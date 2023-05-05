18+
18+
РЕКЛАМА

Полеты беспилотников запретят в Томске 9 мая

Безопасность, День Победы, Томские новости, беспилотник полет безопасность день победы праздники Полеты беспилотников запретят в Томске 9 мая

Запускать беспилотные летательные аппараты в Томске в День Победы будет запрещено, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра города Константина Чубенко.

«Да», — сказал Чубенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что вопрос об отмене праздничного парада 9 мая «не рассматривается».

Вместе с тем заммэра пояснил, что отмена традиционного шествия «Бессмертного полка» продиктована вопросами безопасности.

«Есть понимание, кто идет в составе парада, можно организовать досмотровые мероприятия, а когда в колоннах („Бессмертного полка“ — прим. ред.), когда идут десятки тысяч людей, невозможно надлежащим образом обеспечить безопасность», — уточнил Чубенко.

В День Победы в Томске усилят меры безопасности, добавил он.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи увидят, как жил второй директор Томского политеха в начале XX века

10 апреля 2023
Томские новости

В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

21 апреля 2023
Томские новости

В Томске из-за перекрытия части ул. Красноармейской изменится схема движения маршруток

11 апреля 2023
Томские новости

Один из двух кандидатов на пост мэра Томска снял свою кандидатуру

11 апреля 2023
Томские новости

Томских старшеклассников приглашают на чемпионат по чтению вслух «Страница»

4 мая 2023
Томские новости

Со следующей недели в Томской области пригородные поезда перейдут на летний график движения

26 апреля 2023
Томские новости

В офисах томского Сбера с начала года почти 2000 владельцев техники Apple установили мобильное приложение

14 апреля 2023
Томские новости

Повторный тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах Томска объявят до конца года

27 апреля 2023
Томские новости

«Ростелеком» пригласил на работу выпускников центра помощи детям

24 апреля 2023