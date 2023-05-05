Полеты беспилотников запретят в Томске 9 мая

Запускать беспилотные летательные аппараты в Томске в День Победы будет запрещено, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра города Константина Чубенко.

«Да», — сказал Чубенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что вопрос об отмене праздничного парада 9 мая «не рассматривается».

Вместе с тем заммэра пояснил, что отмена традиционного шествия «Бессмертного полка» продиктована вопросами безопасности.

«Есть понимание, кто идет в составе парада, можно организовать досмотровые мероприятия, а когда в колоннах („Бессмертного полка“ — прим. ред.), когда идут десятки тысяч людей, невозможно надлежащим образом обеспечить безопасность», — уточнил Чубенко.

В День Победы в Томске усилят меры безопасности, добавил он.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».