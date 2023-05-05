Во время репетиции Парада Победы в центре Томска изменится схема движения транспорта

5 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 7 мая, в Томске пройдет репетиция Парада Победы. В это время в центре города изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 20.00 до 23.00 будет временно ограничено движение транспорта на участке пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт. В это время автобусы, маршрут которых пролегает через главный проспект Томска в направлении центра будут сворачивать с пр. Ленина на пр. Кирова, двигаться по ул. Белинского, пр. Фрунзе и следовать далее по маршруту. В обратном направлении двигаться они будут по такой же схеме.



Движение троллейбусов № 1 и № 3 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до Лагерного сада будет закрыто в этот день с 19.00 до 24.00.



Уточнить схему движения общественного транспорта томичи могут, позвонив по номерам Центра организации и контроля пассажироперевозок — 28-29-05 и 28-29-06.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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