Северские улицы начали мыть шампунем

5 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Накануне, 4 мая, в Северске впервые для уборки дорог коммунальные службы применили специальный шампунь «Бионорд».

Как уточняют в пресс-службе администрации Томской области, моющее средство предназначено для промывки улично-дорожной сети и тротуаров. Шампунь убирает с дорожного полотна пыль, различные загрязнения, в том числе масла, обладает антистатическим и обеззараживающим свойствами.

Уточняется, что моющее средство сертифицировано по ГОСТ, безвредно для любого типа дорожного полотна и разметки, а также отвечает экологическим требованиям, поэтому может применяться вблизи зеленых насаждений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».