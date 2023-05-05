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Северские улицы начали мыть шампунем

ЖКХ, Томские новости, шампунь благоустройство очистка интересные новости Томска Северские улицы начали мыть шампунем

Накануне, 4 мая, в Северске впервые для уборки дорог коммунальные службы применили специальный шампунь «Бионорд».

Как уточняют в пресс-службе администрации Томской области, моющее средство предназначено для промывки улично-дорожной сети и тротуаров. Шампунь убирает с дорожного полотна пыль, различные загрязнения, в том числе масла, обладает антистатическим и обеззараживающим свойствами.

Уточняется, что моющее средство сертифицировано по ГОСТ, безвредно для любого типа дорожного полотна и разметки, а также отвечает экологическим требованиям, поэтому может применяться вблизи зеленых насаждений.

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