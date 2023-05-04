Имущество обанкротившегося «Руследа» из томской ГК LEADlight перешло к гендиректору другой структуры группы

4 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

Имущество обанкротившегося весной 2022 года ООО «Руслед» (производит лампы на базе Томского электролампового завода, входит в ГК LEADlight) по итогам торгов перешло к генеральному директору ООО «Современные источники света» (также входит в ГК LEADLight) Петра Колинько.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), на торги одним лотом было выставлено оборудование для производства ламп, нежилое двухэтажное строение общей площадью 366,3 кв. метров, склад, производственные помещения, а также светодиодные лампы. Победителем этих торгов стал Петр Колинько, предложив за имущество «Руследа» 7,4 млн рублей.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и ФИО победителя торгов в ЕГРЮЛ полностью совпадают с данными руководителя ООО «Современные источники света».

Как сообщалось, изначально имущество «Руследа» было выставлено на торги в январе этого года с начальной ценой в 34,3 млн рублей. Несколько раз торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Томский электроламповый завод располагается в центре Томска, занимая целый квартал. В последнее десятилетие юридическая структура предприятия несколько раз претерпевала изменения. В ходе этих действий часть юрлиц банкротилась, некоторые площади продавались на торгах. В рамках судебных разбирательств, дошедших до стадии конкурсного производства, часть зданий вновь продается.

«Руслед» (признан банкротом в марте 2022 года) вместе с компаниями «Современные источники света» (через ряд юрлиц принадлежит бизнесмену Вадиму Джунковскому и грузинскому ООО «Джео холдинг компания», в апреле 2023 года инициировано банкротство) и «Томский завод светотехники» (признан банкротом в мае 2022 года) и несколькими другими компаниями входят в ГК LEADLight. Общая мощность 14 производственных линий ранее составляла более 6 млн ламп в месяц. Группа производила лампы накаливания общего назначения и местного освещения, светодиодные лампы, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели.

В конце декабря прошлого года ГК LEADLight на своей странице во «ВКонтакте» сообщала, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. Согласно сообщению компании, светодиодное производство не было остановлено. Позднее власти Томской области сообщали, что намерены сохранить производство ламп в Томске, несмотря на банкротство части активов.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия. В настоящее время Голубев до сих пор находится в розыске.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».