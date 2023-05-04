На Зеленый Марафон записались уже 8 тысяч сибиряков

4 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Масловская, из архива издания

Уже восемь тысяч сибиряков зарегистрировались на участие в юбилейном Зеленом Марафоне Сбера, который в 2023-м году пройдет в Томске и еще 59 городах России.

Как сообщает пресс-служба Сбера, больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе — детский забег на 420 или 500 м, 10 км для взрослых и инклюзивный старт для людей с инвалидностью. В этом году в Сибири Марафон пройдет в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Абакане.

Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков концерты, спортивные и развлекательные активности. Кроме того, все участники, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша секретного приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

— Сегодня Зеленый Марафон — намного больше, чем просто забег. Это масштабное событие, которое можно посетить вместе с семьей и отлично провести время. В спортивной части мероприятия предусмотрены дистанции не только для взрослых, но и для детей. Уже сейчас на детский забег в городах Сибири зарегистрировалось в общей сложности более тысячи юных спортсменов Марафона. Регистрация продолжается, и я с радостью приглашаю всех желающих присоединиться к числу участников, — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

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